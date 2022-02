Moretta conferisce la cittadinanza italiana a Mhill Xhuxhi, originario dell'Albania

Primo conferimento della cittadinanza italiana nel 2022 per il Comune di Moretta. Mercoledì scorso il sindaco Gianni Gatti ha accolto in municipio Mhill Xhuxhi, 44 anni,, originario di Kir, in Albania, ma residente a Moretta da anni. Da mercoledì scorso è diventato un cittadino italiano. Per Mhill si è trattato tra l’altro di un “regalo di compleanno”, visto che ha compiuto i 44 anni pochi giorni prima, il 28 gennaio.

La comunità albanese è storicamente la più numerosa a Moretta, dove conta 128 cittadini.