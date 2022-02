In questo articolo andremo a vedere cos'è un estintore e quindi tutto quello che bisogna sapere in merito. Iniziamo dicendo che un estintore è in pratica un apparecchio mobile che serve per spegnere gli incendi al loro principio e quindi il fuoco. Però ovviamente di piccole proporzioni non parliamo di quelli giganteschi che ogni anno vediamo per esempio in estate nelle varie montagne soprattutto nel sud Italia.

All'interno di questi strumenti quindi degli estintori esiste un prodotto estinguente che potendo sfruttare la pressione interna: l'azionamento della valvola erogatrice sarà proiettato sulla fiamma e quindi la andrà a spegnere.

La sua struttura è molto particolare e prevede una manichetta e c'è un tubo flessibile che serve per orientare l'agente estinguente.

Poi abbiamo la valvola regolatrice del flusso dell'agente estinguente. Invece per quest'ultimo invece diciamo che lo troviamo all'interno del serbatoio oppure disseminato sul fuoco nel senso che riesce a spegnerlo o quantomeno a limitare significativamente.

Molto importante anche il serbatoio perché all'interno c'è appunto questo agente estinguente ma anche il propellente. Nel senso che ci sono degli estintori che sono a polvere a schiuma e che sono fatti di azoto in pressione, mentre nel caso di estintore a c02 è proprio quella sostanza che è contenuta dentro l'estintore che ha l’atto della pressione sulla valvola riesce a far uscire l'esterno.

Ricordiamo inoltre che gli estintori ce ne sono di vario tipo e si possono classificare in delle categorie che sono connessi e collegati all'agente estinguente. Per esempio ci sono gli estintori per raffreddamento che sono chiamati così perché tolgono allora il combustibile mentre abbiamo quello definito per soffocamento che riesce a impedire che combustibile e comburente vengano a contatto e quindi l'ossigeno.

Infine ricordiamo quello che se viene definito per reazione chimica nel quale interverrà il combustibile per bloccarla.

Altre Cose importanti da sapere

Altre cose che vogliamo dire riguardano la gente estinguente perché è molto importante perché bisogna capire quali sono le sostanze chimiche che riesco ad eliminare il fuoco e partiamo ovviamente dell'acqua che la sostanza è più diffusa e che agisce sia per separazione che per raffreddamento che per soffocamento, mentre la schiuma risulta essere una miscela di acqua e Aria che viene usata in genere sulle installazioni fisse e sugli automezzi e viene usata per eliminare sia i fuochi di classe che Classe B.

Infine abbiamo l'anidride carbonica che si costituisce il momento in cui dentro l'estintore che si trova allo stato liquido quella vecchia viene rilasciata nell'atmosfera trasformandosi sia in saluto che in gas.

Risulta avere caratteristiche soffocanti perché diluisce l'organismo circostante la fiamma e oltre al fatto che agisce per evitare che la persona senza freddo. Infine abbiamo le polveri e cioè sostanze chimiche che si ottengono aggiungendo additivi e che servono per migliorare lo spegnimento relativamente alla sua efficacia e si possono usare per tutti i tipi di fuoco.

Abbiamo dato informazioni generiche anche se riteniamo utile ma consigliamo nel caso in cui bisogna comprare l'estintore di andarsi a riferire a degli esperti molto qualificati