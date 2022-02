Gli sbandieratori di Fossano alla Fête du Citron di Mentone

Il gruppo sbandieratori e musici Principi d’Acaja nel weekend del 12 e 13 febbraio sono stati invitati all’inaugurazione della “Fête du Citron” (festa dei limoni) a Mentone.

Il gruppo fossanese ha avuto modo di portare i suoi colori per tutta la città di Mentone. Il suono degli strumenti riempiva i vicoli della città e il volteggiare delle bandiere estasiava le piazze affollate.

"Siamo grati di aver avuto la possibilità di esibirci alla Festa dei Limoni, che con le imponenti sculture decorate con gli agrumi, ogni anno incanta migliaia di spettatori. Dopo i due anni di fermo causati dal Covid, ai Principi d’Acaja è stato consentito di ricominciare ad allenarsi, tornando così ad esibirsi per le manifestazioni storiche di tutto il mondo. Il gruppo è impaziente di ampliare il suo numero di partecipanti. Per questo vi aspetta ogni martedì e giovedì dalle 21 alle 23 per provare insieme!"

Per info chiamare al numero : 347/9134531