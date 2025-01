A Bra raddoppiato in un anno il numero di sanzioni per abbandono illecito di rifiuti

Alcuni dati presentati durante il rapporto delle attività riguardanti l’anno 2024 della Polizia Locale di Bra, sono parsi particolarmente significativi. Innanzitutto quelli riguardanti il servizio in ore notturne, non presente in tutte le maggiori città cuneesi, operatività sottolineata dal comandante Davide Detoma: “Nel 2024 i nostri agenti, hanno effettuato oltre 2.500 ore di servizio notturno, un lavoro notevole, del quale ringrazio tutti i miei uomini e le loro famiglie per il grande impegno profuso, che ci ha permesso di ottenere risultati rilevanti”.

Come importante, nelle attività di sicurezza urbana, l’applicazione del Daspo Urbano. Sono state 15 le misure di sicurezza di allontanamento applicate, solo una reiterata. Sull’argomento, il vicecomandante Sergio Mussetto, che ha seguito anche le modifiche al regolamento di attuazione, ha commentato: “Il Daspo Urbano non è la panacea contro tutti i mali, ma rimane comunque uno strumento molto utile in diverse circostanze”.

Una materia di cui Sergio Mussetto si occupa con impegno da anni, anche nei comuni limitrofi, è la vigilanza ambientale. Nel 2024 gli agenti braidesi hanno intensificato i controlli, arrivando ad accertare 149 violazioni, di cui ben 112 per abbandono illecito di rifiuti (oltre il doppio delle sanzioni elevate nel 2023). Una battaglia che non sembra ancor vinta.

Per quanto riguarda i controlli stradali, una notizia è la netta diminuzione del numero di sanzioni per violazioni del Codice della Strada. Dalle 16.700 del 2023 alle 11.211 del 2024 la diminuzione del 32% circa appare significativa.

Si sono registrati 4 casi di superamento del limite di oltre 60 km/h (con sospensione patente da 6 a 12 mesi) e 16 casi con superamento del limite di oltre 40 km/h, ma meno di 60 km/h (con sospensione patente da 1 a 3 mesi). Ben 1.819 accessi abusivi all’area pedonale rilevati, con 59 veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa, 8 patenti scadute ritirate e 314 veicoli sospesi dalla circolazione per omessa revisione.

Gli episodi di fuga a seguito di incidente stradale sono stati 16 e in tutti i casi, le indagini della Polizia Locale hanno permesso di risalire alle persone che si erano allontanate, anche grazie al sistema di video sorveglianza comunale.

Superano di poco le 3 mila unità le sanzioni relative ad infrazioni statiche, i più classici divieti ignorati. Nel dettaglio: sosta negli spazi invalidi (167), sui marciapiedi (39), su attraversamenti pedonali (107), in zona a traffico limitato (175) e nelle zone a pagamento (310).

Per quanto riguarda la sicurezza urbana e la delicata situazione intorno alla stazione ferroviaria, c’è da sottolineare che l’attività della Polizia Locale è stata intensa, con oltre 1.500 ore dedicate al controllo della zona della stazione ferroviaria, dei giardini di piazza Roma e delle aree attigue, in autonomia e in collaborazione con la Compagnia Carabinieri di Bra e con la Questura di Cuneo. Su questo fronte, i controlli degli agenti hanno portato a 10 contravvenzioni per ubriachezza molesta e il rilevamento di 32 veicoli utilizzati per commettere reati individuati grazie alle telecamere del Targa system.

Altrettanto preziosi i servizi di vigilanza svolti nei pressi delle scuole cittadine, a cui vengono dedicati 9 ore al giorno, per un totale di circa 2.000 ore all’anno e quelli destinati alla vigilanza sul commercio, mercati e pubblici esercizi (1.115 ore annue e 11 sanzioni elevate), mentre i controlli nei cantieri per verificare il rispetto delle norme edilizie hanno occupato 245 ore e portato alla denuncia di 10 persone per abusi edilizi.

Infine da rimarcare che a Bra ogni giorno operano quattro agenti di prossimità: nel corso del 2024 hanno effettuato oltre 2 mila controlli in materia di residenza, circa 1.100 notifiche di atti amministrativi e 377 di polizia giudiziaria.

Non per nulla il Call Center (numero 0172/413744) ha ricevuto in un anno solare ben 22076 telefonate (60 al giorno), per 1973 richieste di intervento e oltre 20000 per richieste di informazioni o altro.

Possono sembrare cifre e dati aridi. In realtà fanno capire meglio il contesto in cui si vive e il lavoro della Polizia Locale, molto rinnovato e diversificato rispetto a qualche anno fa.

Sono cambiati i tempi, sono cambiati i Vigili. Oggi sono Agenti, con una formazione alle spalle e molta preparazione e professionalità.