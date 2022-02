Nuovo mezzo per la Polizia locale di Farigliano [FOTO]

E' stato presentato alla cittadinanza la scorsa domenica, dopo la S. Messa in ricordo della battaglia di Nowo Postojalowka, il nuovo mezzo in dotazione alla Polizia Locale di Farigliano.

La nuova vettura, una Suzuki Vitara 1.4 hybrid con trazione integrale, ha ricevuto la benedizione di don Giorgio, e consentirà agli agenti della locale di poter operare in maniera ancora più capillare sul territorio comunale, anche nelle zone più impervie o con condizioni meteo sfavorevoli.

"Ringraziamo Don Giorgio per avere benedetto la nuova vettura che sarà a disposizione dell’ispettore capo Elio Chiappa e dell’agente di polizia locale Francesco Rossetti" - spiega il sindaco, Ivano Airaldi - "Una nuova risorsa che va a sostituire un mezzo che non era più adatto alle esigenze del territorio, inoltre il motore ibrido permetterà anche di ridurre le emissioni di CO2 durante il suo utilizzo. Ringraziamo tutte le persone intervenute per condividere con noi questo momento".

Tra i tanti intervenuti alla presentazione del nuovo mezzo, oltre ad autorità civili militari ed associazioni locali, anche il gruppo dei "Nonni vigili", che svolgono un prezioso servizio per la comunità fariglianese.