Un diverbio in macelleria degenera a coltellate: un uomo a processo

Sarebbe accaduto nel 2020, in una macelleria di Ceva, l’episodio portato alla luce al Tribunale di Cuneo, dove un uomo di origini marocchine è a processo imputato di lesioni.

Stando alla ricostruzione fornita in aula, M.C. avrebbe colpito con un coltello un suo collega macellaio (parte civile) a seguito di un diverbio in azienda: “Mi ha tagliato sul braccio – ha riferito la presunta vittima -. Poi mi ha inseguito perché voleva sfregiarmi in volto. Mi ha passato il coltello davanti al viso e solo l’intervento di un altro collega ha evitato che mi colpisse”. I testimoni hanno dichiarato di non sapere se M.C. avesse voluto intenzionalmente ferire la parte civile.

La prossima udienza si terrà ad aprile.