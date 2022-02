Il canile di Pollenzo cambia gestione: l’associazione Lida subentra alla cooperativa 'Il rifugio di Fido'

Cambio di gestione per il canile sanitario di Pollenzo, che passa dalla cooperativa sociale "Il rifugio di Fido" alla Lida (Lega italiana per il diritto degli animali).

Commenta Daniele Demaria, assessore con delega all’ambiente: "Il contratto precedente era arrivato alla scadenza naturale lo scorso 31 dicembre. Se prima la struttura era affidata a due realtà, ora è interamente in mano alla Lida, che precedentemente si occupava solo delle adozioni. Questa è composta anche da alcuni volontari, che gratuitamente offrono parte del loro tempo per questa causa: una garanzia che hanno a cuore il destino degli animali, che conoscono l’ambiente e sanno come comportarsi".

"Non prevediamo particolari cambiamenti a livello strutturale e organizzativo", continua Demaria. "Sono comunque previsti alcuni interventi di manutenzione straordinaria e la digitalizzazione dei dati di ingresso/uscita dei cani, che saranno così condivisi in tempo reale col Comune, per avere sempre il quadro della situazione. In programma ci sono inoltre percorsi di riabilitazione dei cani che arrivano da situazione complesse, come un sequestro, perché siano affidati con sicurezza alle famiglie. L’obiettivo resta portare al massimo gli affidi".

Ricordiamo che al canile di Pollenzo arrivano randagi non solo da Bra, ma da più di 20 Comuni, che aderiscono a un accordo in vigore fino alla primavera 2024. "Auguriamo a tutti un buon lavoro: il canile è sempre stato un fiore all’occhiello per la nostra città e siamo sicuri continuerà a esserlo, magari migliorando ancora", conclude l’assessore.