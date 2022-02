La Granda nella morsa della siccità: gli invasi sono una soluzione? Se ne parla a QUARTA PARETE

Stasera Quarta Parete, la trasmissione di Targatocn e La Voce di Alba in onda ogni martedì alle 21 sui giornali e sulle pagine Facebook, tratterà un tema di grande urgenza e attualità: quello della siccità.

Pochissime precipitazione, temperature ben oltre la media stagionale, incendi. Ma soprattutto, in prospettiva, la mancanza di riserve d'acqua in vista per l'irrigazione. Gli invasi: potrebbero essere una soluzione?

Stasera ne parleremo con tre ospiti: in studio a dialogare con Barbara Simonelli ci saranno Federico Borgna, presidente della Provincia, Paolo Bertolotto, meteorologo di Arpa Piemonte, Franco Parola, responsabile Ambiente e Territorio di Coldiretti Cuneo.

Appuntamento stasera, quindi, alle 21, con QUARTA PARETE.