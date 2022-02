Rinnovato il direttivo della Pro loco Genola: già si pensa a San Marzano 2022

E' il ventiquattrenne Nicola Graglia il nuovo presidente della Pro loco di Genola, eletto pochi giorni fa.

Ciononostante, non è rimasta con le mani in mano ed è stata verosimilmente la prima associazione in zona, nel maggio dello stesso anno, a rimodulare il pranzo sociale conviviale in un pranzo da asporto.

"Discutendo tra noi su come poter essere vicini alla popolazione in un momento così difficile e dalle norme così restrittive, ci venne in mente di far arrivare la nostra cucina della festa nelle case dei genolesi, dato che essi non avrebbero potuto consumarla in piazza e in compagnia.

E così facemmo, lanciando una modalità poi ripresa da molti altri centri della provincia. Fu un successo, con più di duecento coperti consegnati." ricorda il neopresidente.