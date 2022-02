Caro bollette inarrestabile per imprese e privati, ma anche per chi la luce e il gas li distribuiscono

“Il rincaro delle bollette è un problema a livello globale, che incide anche sulle società che operano nel settore dell’energia. Anzi, per le società, questi aumenti vertiginosi, sono diventati una sorta di spartiacque tra chi, grazie alla propria solidità, è riuscita a restare sul mercato e chi invece ha dovuto arrendersi ai costi sempre più alti”.

Con queste parole Giuseppe Rossetto, presidente del Comitato di Sorveglianza del Gruppo Egea, spiega come l’incremento del prezzo di luce e gas non pesi soltanto sull’utente finale, ma anche sul bilancio di chi - come il Gruppo Egea - compra e distribuisce queste indispensabili materie prime.

“Da tempo abbiamo intrapreso la grande sfida delle energie rinnovabili – sottolinea il presidente Rossetto -, ma per ora rappresentano una percentuale ancora troppo basa per garantire un servizio costante e funzionale ai nostri utenti, che crescono di anno in anno, in tutta Italia e in modo particolare nel Nord-Ovest”.

In questo particolare momento di difficoltà, per le società di distribuzione diventa più difficile restare sul mercato e per farlo è necessario avere quelle che il presidente Rossetto definisce “le spalle larghe”. Infatti, per essere competitivi sono necessarie linee di credito e di distribuzione più che garantite e sicure.

“La nostra solidità - ribadisce il presidente del Comitato di Sorveglianza del Gruppo Egea - si basa molto sulla capacità sviluppata in questi anni di essere vicini al territorio, di “metterci la faccia”, attraverso sportelli, punti informativi e call center dove si può, nel minor tempo possibile, risolvere i piccoli ma importanti problemi legati all’erogazione e alla distribuzione di gas e luce.

Inoltre la nostra forza è il territorio: Comuni e imprese che hanno scelto di far parte del Gruppo Egea, con i quali il confronto è costante, per fornire i migliori servizi ad enti e privati, a seconda delle loro necessità, attivando gli strumenti più idonei che il nostro Gruppo può mettere in campo”.

“Solo facendo comunità - conclude il presidente Rossetto - possiamo affrontare al meglio questo difficile momento. L’aumento delle bollette ha una valenza ben superiore al campo di azione di Egea e ha a che far con una situazione geopolitica mondiale di non facile risoluzione. Quello che possiamo fare noi per attutire il colpo, come società multiservizi pubblico-privata, che opera nel settore dell’energia e e dell’ambiente, è di mettere a disposizione gli strumenti che abbiamo al nostro interno per ottimizzare l’utilizzo di gas e luce, creando anche, attraverso la nostra società, un terreno fertile per l’occupazione”.