Tecnici di Arpa Piemonte a Ceva per analizzare aria e rifiuti nell'area del cascinale andato a fuoco

E' intervenuta anche Arpa Piemonte a seguito del gigantesco rogo che nella tarda serata di mercoledì 23 febbraio ha distrutto un cascinale limitrofo all'autostrada TO-SV nel comune di Ceva.

Ieri mattina erano sul posto dei tecnici specialisti per le matrici aria e rifiuti.

Il fabbricato, nel passato sede di una lavorazione artigianale da anni dismessa, e poi stata oggetto di accumulo di un grande quantitativo di materiali, tra i quali manufatti ferrosi, tessili, bombolame, e persino autoveicoli fuori uso. I controlli fatti sul campo non hanno rilevato criticità per quanto riguarda gli aeriformi, in quanto i parametri traccianti sono risultati al di sotto delle soglie di rilevabilità degli strumenti automatici utilizzati.