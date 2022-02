In fiamme una casa nei pressi di Ceva a fianco dell'autostrada

Incendio nei pressi del comune di Ceva, questa sera, mercoledì 23 febbraio.

I Vigili del Fuoco, con le squadre di Mondovì, Ceva, Morozzo, Fossano, Levaldigi, Cune e gli AIB con la squadra locale di Ceva, stanno intervenendo sul posto per domare le fiamme divampate in una cascina, situata a lato dall'autostrada in direzione Savona, riconoscibile dalla presenza di una grande croce bianca installata dal proprietario diversi anni fa. Dalle prime informazioni la casa sarebbe disabitata, il proprietario, infatti, il signor Durigon, da alcuni anni non risiede più lì.

Chiusa al momento l'autostrada A6 Torino-Savona nel tratto tra Ceva e Niella Tanaro in direzione Torino e Savona. La società "Autostrada dei Fiori spa" ricorda che è possibile il rientro alla stazione di Niella Tanaro percorrendo S.P. 225, poi S.S. 28 e poi S.P. 60 e a Ceva percorrendo S.P. 60, poi S.S. 28 ed infine S.P. 225

In arrivo sul posto a dare supporto un'autobotte chilolitrica da 25 mila litri che dall’autostrada rifornirà le botti impegnate nello spegnimento delle fiamme.