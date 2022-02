A fuoco una legnaia sulla SP306: vigili del fuoco di Cuneo intervenuti con autobotte

Intervento dei vigili del fuoco di Cuneo nella notte appena passata.



Coinvolta una legnaia posta lungo la SP306, in direzione Ronchi-Roata Chiusani. Le fiamme, originatesi per cause e con dinamica ancora da determinare, sono state prontamente soffocate dai vigili del fuoco.



Non si segnala la presenza di coinvolti o feriti.



Sul posto la prima partenza da Cuneo con autobotte.