Guerra in Ucraina, c'è chi dice no al Carnevale: "Menefreghismo borghese"

A quanto pare, oggi, e non credo vi saranno variazioni al riguardo, si svolgerà, come ogni anno d'altronde, il Carnevale della città di Saluzzo. Credo che in un momento come questo però, dove vi sono persone civili e militari che muoiono per mano di altre persone, con migliaia di famiglie in fuga dalla guerra, con due stati contrapposti che pagano e pagheranno un caro prezzo a tutto questo in termini di vite umane ed economico, lo svolgersi di questa "carnevalata" saluzzese ha il sapore di un menefreghismo borghese squallido di cui oggi si poteva benissimo fare a meno. Da iscritto al Partito Democratico, e da democratico quindi, condanno con forza questo evento. Spero in un ripensamento.

Antonello Dellomonaco