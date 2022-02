Anche il comune di Valdieri aderisce al progetto +Api

Il Comune di Valdieri, insieme ad altri 200 comuni piemontesi, ha aderito al progetto +Api promosso e realizzato da Fondazione CRC in collaborazione con Agrion.

Le api ricoprono un ruolo fondamentale per l’ambiente e per il nostro ecosistema ma le attività dell’uomo stanno mettendo sempre più a rischio la riproduzione di questi insetti. Il progetto nasce proprio al fine di promuovere la biodiversità attraverso la creazione di oasi fiorite per le api e gli altri insetti impollinatori.

Il progetto, è suddiviso in tappe, a Marzo la Fondazione consegnerà le sementi necessarie per la realizzazione dell’oasi fiorita e riconoscerà un contributo economico pari a 1.000 euro per la copertura delle spese di preparazione del terreno, semina e successiva manutenzione in capo ai singoli Comuni.

Seguiranno un Webinar formativo dedicato alle oasi della biodiversità e la semina da svolgere entro l’8 Aprile 2022.

Tra Giugno e Luglio avverrà la fioritura delle oasi e la successiva posa delle targhe.