Mondodidonna entra a far parte della Consulta Femminile Regionale del Piemonte

Gande soddisfazione per l’Associazione Mondodidonna che, in questi giorni, è stata ammessa a far parte della Consulta Femminile Regionale del Piemonte.

Fondata a Mondovì nel maggio del 2016 Mondodidonna, è nata con l'obiettivo di progettare e proporre iniziative rivolte alla crescita sociale e personale della donna, valorizzarne la presenza nel mondo del lavoro, della famiglia e della comunità, sostenerne l'uguaglianza di opportunità ed il benessere psicofisico, diffonderne gli elaborati intellettuali, in collaborazione con gli enti del territorio.

“In questi anni abbiamo lavorato su tematiche inerenti le pari opportunità, il bullismo, l'integrazione, la violenza e l'educazione: valori che rispecchiano a pieno le finalità statutarie di Mondodidonna e quelle della Consulta Femminile Regionale. - commenta la presidente, Arch. Loredana Prieri - "Con grande piacere siamo state ammesse alla Consulta e abbiamo quindi la possibilità di eleggere una delegata effettiva e una supplente che ci rappresenteranno in Regione. La nostra scelta è caduta su Maria Cristina Gasco, ex presidente dell'associazione e attualmente consigliera. La sua grande sensibilità, su tematiche a noi molto care, la rende la donna ideale per ricoprire tale carica. La supplente sarà la consigliera Maria Luisa D'addio. Auguriamo loro buon lavoro."