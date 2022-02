Una domenica di "Educazione alla bellezza" per il CfpCemon

Quella di domenica 20 febbraio, per gli studenti e le studentesse del CFPCemon di Ceva, è stata una giornata veramente particolare grazie al progetto "Educazione alla Bellezza – La bellezza va in scena".

L'iniziativa, realizzata grazie al contributo della Fondazione CRC, sempre molto attenta e sensibile alle scuole del territorio, ha permesso agli studenti, accompagnati da docenti ed operatori di segreteria, di assistere al musical "Grease" al Teatro Repower di Assago.

“Il progetto" - spiega la Responsabile della Sede cebana, Simona Giacosa - "vede come obiettivo primario quello di incoraggiare e stimolare nei ragazzi la curiosità verso il bello, privilegiare l’interazione con il patrimonio artistico che diventa l’elemento ispiratore per la ricerca storica e l’avvicinamento a forme artistiche ed espressive. Entrare in un teatro di grandi dimensioni come il Repower ed assistere ad uno spettacolo con attori professionisti, per molti studenti rappresenta la prima esperienza in tal senso ed è stato veramente interessante raccogliere le loro emozioni e riflessioni nel viaggio del rientro".

"Inoltre" - prosegue Giacosa - "mi rende orgogliosa il fatto che gli studenti abbiamo messo a disposizione parte del loro tempo di domenica per affrontare un’esperienza diversa ed arricchente. Un ringraziamento è doveroso alla Fondazione CRC che mette a disposizione fondi per attività scolastiche, risorse senza le quali sarebbe impensabile approcciarsi a determinate attività di approfondimento. Attraverso il settore educazione, istruzione e formazione la Fondazione CRC intende contribuire ad aumentare la qualità della scuola e promuovere un'educazione innovativa. Ringrazio poi le colleghe cha hanno messo a disposizione il loro tempo per affiancare gli studenti in questa esperienza che sicuramente vede ampliate le loro conoscenze. Non ultimo è stato un bel momento di aggregazione e di confronto, spesso la quotidianità scolastica frenetica non consente di cogliere determinate caratteristiche degli studenti, vederli socializzare e condividere le loro idee è stato veramente emozionante, forse stiamo tornando alla normalità, quella normalità di cui tutti abbiamo immenso bisogno”.