Soccorsi mobilitati per un’anziana. Lei era a far compere al mercato

Vigili del Fuoco e 118 mobilitati in centro a Cuneo, nella tarda mattinata di oggi, martedì 1° marzo per una richiesta di soccorso rivelatasi un falso allarme.

Ad avanzarla la figlia di una pensionata che vive in uno stabile di via Emanuele Filiberto, poco distante dalla sede della Camera di Commercio, allarmata dal fatto che l’anziana madre non rispondesse alle sue chiamate.

Gli uomini del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco si sono quindi introdotti nell’appartamento raggiungendo un abbaino con l’autoscala, mentre sul posto giungeva anche un’ambulanza. Una volta entrati nell’appartamento i soccorritori lo hanno però trovato vuoto. In quel mentre si è presentata la donna, che era semplicemente andata a fare alcuni acquisti al vicino mercato dimenticando a casa il cellulare.