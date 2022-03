Tante persone sono molto curiose rispetto alle costruzioni in legno che si tratti di case in tetto , di coperture, perché c’è chi deve fare dei lavori di ristrutturazione e magari vuole inserire un tetto in legno nel proprio edificio, o chi vuole direttamente costruire con questo materiale. È naturale che sia così dal momento che il legno è un materiale molto affascinante sia dal punto di vista delle sue proprietà funzionali sia dal punto di vista della sua estetica e del gradimento che riscontra tra le persone. Si tratta di un elemento naturale, ecocompatibile, che presenta tanti vantaggi e praticamente nessuno svantaggio.

Ci sono delle fasi da sostenere quando si tratta di andare a costruire una casa in legno e, come prima cosa devono essere buttate le fondamenta. Dato che le case in legno, in generale, e questo vale anche per i tetti, sono molto più leggera di quelle in calcestruzzo, la parte delle fondamenta è importante. Questo perché le fondamenta anche saranno più leggere e sono costituite da una base che ha 30 cm comunque di cemento. Come ogni caso, anche quelle tradizionali, questa parte deve essere anche predisposta per andare a collegarsi con la rete fognaria o l’eventuale fossa biologica o l’eventuale pozzo nero a seconda del posizionamento. La casa dovrà essere appoggiata su una base composta da traversine in legno, le quali ospiteranno, negli spazi tra una traversina e l’altra, gli impianti (quello elettrico, quello idrico, quello telefonico).

Il legno come materiale di resistenza

Di solito vengono scelte delle essenze di legno particolarmente resistenti perché questa è una caratteristica a cui viene dato valore quando si devono andare a costruire delle case o delle coperture in legno.

Bisogno che si riesca a far fronte a qualunque genere di fenomeno atmosferico, che contempli umidità, raggi solari ma anche altri agenti atmosferici e persino i terremoti. A tal proposito il legno si presta molto bene perché è resistente dal punto di vista sismico. Lo scheletro della casa chiaramente sarà in legno e si arriverà fino al tetto o alla copertura che dir si voglia.

È chiaro che dovrà essere sigillato con delle coperture specifiche, spesso si usa il bitumato ma come rivestimento della casa si potrebbe avere una soluzione data dal legno a faccia vista e persino il cartongesso se si vuole andare a coprire un po’ l’effetto del legno. Come già accennato i lavori di costruzione di queste cose in legno prefabbricate sono molto più rapidi rispetto alle case tradizionali in cemento o in calcestruzzo e questo significa che nel giro di pochi mesi si potrà avere una casa in legno completa con le chiavi in mano. Il tempo si riduce ulteriormente se si vanno a eliminare le finiture e dunque dipende molto dal grado di completezza che si desidera, perché si potrebbe decidere di fare completare l’abitazione da altri professionisti che si possono andare ad occupare di pavimentazioni, impianti eccetera.

Il budget è investito quasi totalmente nell’acquisto del materiale che costituisce l’elemento principale del costo di costruzione di una casa in legno.