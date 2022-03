Successo per Mai + Sole anche a Fossano e Genola, con "la Violenza sulle Donne è Pane Quotidiano"

Anche a Fossano e Genola, così come a Savigliano, Cuneo e in altre città della Granda, la mattina di sabato 5 marzo Mai + Sole è scesa in piazza con i banchetti "la violenza sulle donne è pane quotidiano". Un momento di sensibilizzazione sulla piaga sempre attuale dei maltrattamenti e dei femminicidi.

Grazie alla generosità delle panetterie cittadine, l'associazione ha potuto offrire alla cittadinanza sacchetti di pagnotte fresche con pagamento ad offerta libera, risorse che vengono interamente destinate alle attività di sostegno e denuncia.



L’associazione Mai + Sole è attiva sul territorio della provincia dal 2007, nata da un gruppo di amiche saviglianesi con l'intenzione di dare un aiuto alle donne vittime di violenza oltre ed a supporto delle istituzioni.





Da subito l'associazione ha cercato informazioni e formazione nel mondo della psicologia, dei servizi sociali, della medicina e delle forze dell'ordine.

Dopo anni di esperienza, continua a organizzare momenti di sensibilizzazione e educazione partendo da alcuni presupposti maturati nel tempo.

Dal materiale informativo dell'associazione, la violenza contro le donne è: quella domestica, in tutti gli atti di vessazione compiuti da partner o familiari; quella fisica, in ogni forma di aggressione contro il corpo; quella sessuale, in ogni forma di coinvolgimento in attività sessuali prive di consenso; quella economica, nel controllo sulla autonomia della donna; quella psicologica, in ogni offesa e mortificazione della dignità che ne mini la fiducia e ne limiti le potenzialità; lo stalking, che genera stati d'ansia e di paura verso una persona a causa di minacce, messaggi e pedinamenti; la violenza non ha limitai di età e coinvolge anche le donne transgender e transessuali.

Mai + Sole collabora con la Regione, la Provincia ed i Comuni, oltre che con altre associazioni.





E' riconosciuta dal 2010 dalla Rete Antiviolenza Nazionale, numero 1522, e promuove il Centro Antiviolenza con un servizio telefonico attivo h24 ai numeri 3316893698, 3316893684 e 3351701008, anche Whatsapp.

Arianna Peretti, referente fossanese di mai + Sole, presente al banchetto di Via Roma a Fossano:"Dopo due anni di impossibilità ad allestire i banchetti del "pane quotidiano", la risposta c'è e sono soddisfatta. Rilevo però, con preoccupazione, ancora una certa diffidenza ad avvicinarsi da parte di alcune passanti accompagnate dal partner. Mi spiace che al giorno d'oggi ci sia ancora un moto di vergogna o di titubanza. Noi comunque continuiamo a lavorare, perchè la situazione post pandemia è forse ancora più grave di quella precedente!"