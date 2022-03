“La donna è speranza per il futuro”: le riflessioni di Monsignor Bodo

Anche quest’anno, in occasione della Festa della Donna, il vescovo di Saluzzo – Monsignor Cristiano Bodo – non ha voluto far mancare una propria riflessione sul ruolo femminile nella società e nella Chiesa.

Le parole di Monsignor Bodo sottolineano una vocazione legata al recupero del senso del vivere, anche rispetto alle nuove generazioni.

“Mi sono domandato: dentro una storia così complessa e contraddittoria, di che cosa deve farsi carico la donna? Qual è il suo principale ruolo?

Mi sono dato la seguente risposta. La donna è chiamata a rigenerare la responsabilità di fronte alla vita! Nessun valore, oggi, è aggredito dalla violenza come lo è la vita; la donna, come nessun altro, è chiamata a vivere in simbiosi con essa e di essa è sorgente insostituibile.

Farsi carico della vita significa ridiventare accoglienti nei suoi confronti, accompagnarla con il proprio ruolo insostituibile verso la piena realizzazione, rimettersi a fianco della libertà delle nuove generazioni e aiutarle a crescere nella riscoperta del senso alto del vivere.

Farsi carico della vita significa soprattutto riscoprire e riesprimere il volto materno della società che non fa tornare la donna entro gli orizzonti casalinghi bensì la spinge a operare socialmente nella direzione dell’accoglienza, del dono, della gratuità, dell’intelligenza intuitiva e concreta, della vicinanza sollecita e umanizzante.

Il genio femminile è risorsa insostituibile anche per il potere, spesso maschile: insieme e nel confronto, entro i perimetri delle società democratiche, è più facile mettersi a servizio del bene comune, dei senza voce, degli emarginati.

La mattina di Pasqua, ancor prima dell’alba, le donne sollecite andarono al sepolcro ed ebbero la sorprendente missione di annunciare il Risorto! Così oggi: alle donne la missione di annunciare la speranza di una vita buona e bella!

Perché anche oggi, la speranza del mondo è soltanto Gesù Risorto e vivo!”