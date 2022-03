Otto giovani tirocinanti negli uffici del comune di Saluzzo grazie ai contributi della Fondazione Crs

Nei prossimi mesi potranno entrare in contatto da vicino con la “macchina” del Comune e provare il mondo del lavoro, formandosi e acquisendo nuove conoscenze.

Sono gli 8 tirocinanti che hanno iniziato il primo marzo il loro incarico nei vari uffici del municipio e che saranno impiegati per un totale di 780 ore (6 mesi) fino al 31 agosto.

Riceveranno un’indennità di partecipazione di 550 euro al mese, spesa coperta in parte con un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Come annunciato nel bando per la selezione, sono stati indirizzati nei vari settori del Comune in base a studi effettuati e attitudini personali.

Hadil Barka è stata assegnata ai Servizi alla Persona - Servizi Culturali - Staff del Sindaco; Monica Cocu a Servizi alla Persona - Servizi Sociali; Alice Ferrero ai Servizi Finanziari; Giacomo Forlenza a Servizi alla Persona - Servizi Culturali – Biblioteca; Francesco Luciano ai Servizi alla Persona - Servizi Sociali; Teresa Marchisio ai Servizi Demografici; Riccardo Mollo ai Servizi alla Persona; Davide Semeraro ai Servizi Finanziari.

«Come indicato nel bando – spiegano dal Comune – gli obiettivi del tirocinio sono: consentire ai giovani di svolgere un'esperienza lavorativa nella pubblica amministrazione, per comprenderne i meccanismi di funzionamento, sia per coloro che sono intenzionati ad affrontare selezioni pubbliche per l'accesso all'impiego, sia per coloro che, in una futura libera professione, svolgeranno attività che possono interfacciarsi con l'ente pubblico come geometri, ingegneri, architetti, commercialisti; favorire una formazione specifica di base per la partecipazione a future selezioni per l'accesso al pubblico impiego, attraverso momenti di formazione specifica sulla legislazione degli enti locali e sul pubblico impiego; infine, introdurre nella struttura organizzativa dell'ente delle nuove risorse umane, dotate di conoscenze e abilità informatiche, per stimolare il personale dell'ente ad un maggiore e più intenso utilizzo delle nuove tecnologie».

Gli 8 tirocinanti svolgeranno numerose attività: redazione di atti amministrativi, lettere e comunicazioni; collaborazione con gli uffici per la gestione delle pratiche amministrative; archiviazione e ricerca di pratiche dei servizi; stampa, fotocopiatura e scannerizzazione di documenti cartacei; comunicazione verso altri uffici, enti, utenti.

«Questi giovani – dicono il sindaco Mauro Calderoni e il vice Franco Demaria – entrano nella squadra del municipio con i loro bagagli culturali, permettendo a tutta la “macchina” del Comune di arricchirsi di nuove sensibilità, conoscenze, visioni. Avvicinare le ultime generazioni alla pubblica amministrazione è un passaggio obbligato per renderla più prossima ai cittadini di oggi e domani e ringraziamo la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo che con un apposito contributo ci permette di avviare i tirocini».