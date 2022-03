Camion sbanda e resta in bilico all'uscita del ponte dell'Olla a Gaiola

La SS 21 del Colle della Maddalena torna a far parlare di sè e di uno dei punti più critici, quello del Ponte dell'Olla, teatro, verso le 12.30, di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante diretto verso Demonte.

Il mezzo, in uscita dalla curva del ponte, prima del rettilineo che porta al centro di Gaiola, è sbandato restando in bilico con due ruote nel fossato che costeggia la strada e che separa la statale dal viale parallelo, percorso ogni giorno dallo scuolabus e da tante bici.

Poteva andare decisamente peggio, come evidenziano alcuni abitanti della zona, che commentano: "Prima o poi ci scappa il morto!". Lo scuolabus era passato da poco, a quanto si apprende.

La strada verrà probabilmente chiusa per le operazioni di messa in sicurezza e per il recupero del mezzo. Si attende una ditta specializzata. Sono presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.