Piasco, la minoranza teme la chiusura definitiva della filiale di Bene Banca

“Abbiamo appreso una brutta notizia per Piasco: dal 12 al 23 agosto chiude Bene Banca e la clientela dovrà rivolgersi a Venasca”.

Questa la segnalazione che arriva dai consiglieri di minoranza Giancarlo Panero e Flavio Fraire, i quali osservano: “Abbiamo letto che meno del 50% delle persone sanno utilizzare internet banking, infatti per molti sono difficili le operazioni online. Parecchie persone quindi dovranno sopportare pesanti disagi (usare auto oppure il bus per recarsi a Venasca) per accedere a servizi che sono fondamentali”.

A loro avviso avanza anche a Piasco la desertificazione bancaria, che crea allarme sociale “perché – affermano - sono le persone a subire duramente le conseguenze con ricadute sulle imprese e per il futuro di Piasco nel suo complesso”.

Panero e Fraire si chiedono: “Questi 15 giorni di chiusura sono la premessa per la chiusura definitiva?” e sollecitano la sindaca, Stefania Dalmasso, ad attivarsi chiedendo un urgente intervento alla presidenza e alla direzione di Bene Banca “per evitare – ribadiscono - la chiusura agostana del 2024 e per pretendere la garanzia del servizio estivo per i prossimi anni e ancor più la permanenza a Piasco”.