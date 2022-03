Z-aaargh!, il progetto animato del Comune di Boves per dire ai giovanissimi: "Ci siamo e vogliamo aiutarvi"

I numeri ce lo dicono, ormai da mesi. La pandemia ha stravolto le vite di tutti e ancor più quella dei giovani e giovanissimi. Costretti a stare a casa, a non avere relazioni e socialità se non quelle virtuali, il mondo reale molti di loro non riescono più ad affrontarlo, come se se non esistesse o non li riguardasse.

Una pandemia nella pandemia, gravissima, cresciuta del 40%.

Disturbi psichici, disturbi alimentari, ansia, depressione, attacchi di panico, aggressività verso se stessi e verso gli altri. Una vera emergenza quella che si sta affrontando, la cui portata è ancora difficilmente quantificabile e prevedibile nelle sue conseguenze a medio e lungo termine.

"Ci siamo chiesti, come amministrazione, che cosa potevamo fare per i nostri giovani. Abbiamo attivato già da qualche tempo uno sportello psicologico, gestito dalla piscologa e psicoterapeuta Marianna Rudino, ma volevamo fare qualcosa di più. Ed è da questo desiderio di dire ai ragazzi: "noi ci siamo, non siete soli" che ha preso il via, un po' per caso, questo progetto promosso dal Comune di Boves. Ci ho creduto e ci credo molto. E speriamo di poter continuare". A dirlo Enrica Di Ielsi, consigliera comunale con le deleghe al Sociale nella squadra guidata da Maurizio Paoletti.

"E' difficile intercettare i ragazzi e ancor di più aspettare che vengano a cercarti e a chiedere aiuto. Con questi video abbiamo provato ad entrare nel loro cervello, intercettando il loro mondo e il loro linguaggio", ha continuato. E' un punto di partenza. Ma l'intenzione è quella di andare avanti".