L'era delle scommesse fisiche è finita: scommettere sul calcio è appena diventato più facile

Prima della pandemia, molti tifosi di calcio guardavano i siti di scommesse online con scetticismo. Il bar all'angolo con un biglietto, una penna, uno sportello e una persona a cui consegnare il biglietto era, secondo loro, la migliore garanzia di sicurezza. La seconda esplosione di Internet, provocata dal virus Covid-19, ha costretto il mondo intero, indipendentemente dalla lingua o dall'età, a collegarsi online a compiere le stesse azioni di prima, ma ora con la tastiera del computer.

È grazie agli ultimi due anni che anche i più recalcitranti sono stati incoraggiati ad iscriversi a piattaforme come Bet22 login, accedere e scoprire un universo di mercati e promozioni sempre accessibili e a portata di clic. Ma come sono riusciti i provider di scommesse online a conquistare la fiducia degli utenti e ora a sostituire il classico bookmaker?

Essere online è da anni sinonimo di bassa affidabilità. L'utilizzo di una carta di credito invece di dare il denaro a una persona lasciava molti dubbi sulle garanzie dell'incasso delle vincite o anche sul calcolo e la successiva distribuzione delle probabilità. La buona notizia è che il gioco d'azzardo online segue le stesse regole, anche se adattate alla realtà della rete.

Con questo permesso, non solo hai soddisfatto i requisiti di ammissione, ma sei anche soggetto a un monitoraggio costante da parte dell'autorità competente. Indipendentemente dal Paese che lo ha emesso, operare in Portogallo richiede anche un ufficio delle imposte all'interno dell'Unione Europea per poter elaborare i pagamenti nel rispetto delle normative UE e in particolare della protezione.

Chi era solito compilare fogli da biliardo con una penna si è subito convinto della semplicità dei coupon online dopo lo shock iniziale. Basta un clic o un tocco sullo schermo di uno smartphone o tablet per riempirlo automaticamente. L'importo da scommettere viene detratto direttamente dal saldo della carta, ovvero senza dover inserire ogni volta il numero della carta di credito o attendere che il bonifico online arrivi in ​​piattaforma. Questa procedura offre non solo una comodità che la reception non può offrire, ma anche la sicurezza di transazioni elettroniche costantemente monitorate. Oltre alle classiche Visa e Mastercard, le piattaforme operanti in Italia competono per offrire l'intera gamma di modalità di pagamento a cui il pubblico portoghese e brasiliano è abituato: dalla Postepay ai bonifici postali.

Scommettere su un sito web vince anche il metodo tradizionale a causa dell'incredibile numero di eventi sportivi disponibili ogni giorno. Gli appassionati di calcio non troveranno solo la Serie A, ma anche molte delle partite amatoriali che non avrebbero mai pensato di poter scommettere un biglietto, magari anche un vincitore. Anche le piattaforme online hanno avuto molto successo con spettatori giovani e internazionali che potrebbero odiare le scommesse sul calcio ma non hanno resistito a trasformare la loro passione per il football americano, il baseball asiatico o le freccette in buoni pronostici.

Essere online permette di ampliare la gamma di azioni con uno dei fenomeni del 21° secolo: gli e-sport. Gli amanti di Dota o League of Legends, che seguono con entusiasmo i giocatori più famosi fino a quando non possono anticipare le loro mosse, possono ora entrare nel mondo delle scommesse e aprire nuovi mercati con un enorme potenziale per le società di gioco online.

Per decenni, gli appassionati di calcio in piscina sono stati abituati a mappe con poche opzioni, tutte incentrate sulla linea di fondo, come ad esempio: B. un pareggio o un vantaggio. Passare a una piattaforma online significa che puoi scegliere tra migliaia di mercati che non includono solo risultati intermedi o i loro valori esatti, ma anche handicap, sostituzioni, cartellini o infortuni. Se la grafica differisce da pagina a pagina, il funzionamento e la categorizzazione è sempre lo stesso, rendendo la navigazione più facile anche per chi è andato dal bookmaker solo fino al giorno precedente. Dopo aver scelto lo sport e la competizione, le quote saranno elencate in modo ordinato e devi solo fare clic su quella su cui vuoi tentare la fortuna e il biglietto verrà compilato automaticamente.

Ma la vera emozione del mondo online per chi è abituato a carta e penna è la portabilità. I siti Web e le app ottimizzati per i dispositivi mobili ti consentono di accedere al tuo bookmaker preferito direttamente dal tuo telefono. Molte piattaforme offrono anche un servizio di live streaming di competizioni e tornei come B. i canali di corse di cavalli UNIRE collegati ai biglietti live per piazzare scommesse one-tap in pochi secondi. Con una tale rivoluzione, non sorprende che il mondo delle scommesse online, un tempo nicchia riservata a pochi, sia ora diventato un passatempo popolare per unire passione e adrenalina.