Bene Vagienna: Piero Marengo in campo per le prossime comunali

Riparte dai 234 voti del giugno 2017, Piero Marengo, attuale consigliere di minoranza del Comune di Bene Vagienna, che cinque anni orsono sfidò l'attuale sindaco Claudio Ambrogio conquistando un risultato vicino al 14% dei consensi totali.

Dopo un quinquennio all'opposizione Marengo starebbe costruendo la squadra da proporre agli elettori benesi per le prossime amministrative, la cui data di svolgimento ancora non è stata decretata, ma che i più attenti osservatori danno per molto probabile per domenica 22 maggio prossimo.

Prudente ma determinato Marengo: "Stiamo ancora valutando la situazione (...), chi si presenterà come antagonista, se al terzo mandato oppure no", riferendosi in questo senso a quelli che saranno i piani del sindaco Ambrogio, prossimo alla conclusione del proprio secondo quinquennio alla guida dell'Amministrazione cittadina.

Senza dare per scontato i complessi scenari che oggi permeano la politica nazionale e internazionale, come il conflitto ucraino, la pandemia e la difficile contingenza economica, il potenziale sfidante di Ambrogio sottolinea che "per fare progetti bisogna avere una situazione chiara, ci stiamo ragionando e potrò dire di più a breve".

Pare comunque esserci la certezza di un tentativo che verosimilmente manifesterá nomi, dettagli e programmi più precisi a partire dalle prossime settimane, animando la corsa alla futura poltrona di sindaco.