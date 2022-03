Anche le farmacie di Fossano aderiscono all’iniziativa “Uniti per l’Ucraina”

Anche le Farmacie Comunali di Fossano, gestite da Azienda Speciale Multiservizi partecipata al 100% dal Comune di Fossano, è partita la raccolta di farmaci destinati all'emergenza Ucraina.

Il Comune attraverso l'Azienda Speciale Multiservizi ha aderito al progetto Uniti per l'Ucraina promossa dall'Associazione Regionale di Beneficienza Heart to children of Ukraine attraverso il Consolato Onorario di Ucraina a Torino.

Sarà possibile acquistare dei medicinali e donarli all'Associazione attraverso la farmacia, in modo particolare servono i seguenti farmaci e medicinali:

- Acido tranexamico 100 mg/ml

- Dexalgin, Ketolgin

- Dopamina

- Diazepam

- Corvalolo

- Ondanestron 100 mg

- Magnesio

- Naloxone

- Analgesici

- Soluzioni in plastica: Cloruro di sodio, Sterofundin, HES, Gelaspan, Plasma

- Siringhe di tutte le dimensioni escluse quelle per l’insulina

- Adrenalina, Noradrenalina, Paracetamolo, Insulina

- Nastro rinforzato bobine piccole

- Medicinali ad effetto antivirale e mucolitico

- Catetere venoso rosa, verde e blu

- Sacchi per trasfusione di sangue

- Bendaggio emostatico

- Tubo nasofaringeo

- Tubo laringeo

- Kit per conicotomia

- Ago da decompressione

- Adesivo occlusivo (adesivo toracico)

- Collari Ambu Perfit ACE

- Cintura SAM Pelvic Sling II

- Bendaggio di emergenza israeliano Bondage 8”/12