1986-2026, Slow Food Italia compie quarant’anni: un anno di festeggiamenti all’insegna della biodiversità

Il 2026 è l’anno in cui Slow Food Italia compie 40 anni, la sua fondazione infatti risale al luglio 1986. Un traguardo importante che sprona sempre di più le migliaia di socie e soci a concentrarci su “un’altra idea di mondo”, lanciata durante l’assemblea dei soci alla Fao di Roma nel 2025. Slow Food è un’associazione che – attraverso il cibo, la gastronomia e il suo portato valoriale e identitario – fa politica e cultura. Orizzonte culturale che coniuga la salvaguardia della memoria e dei saperi locali all’apertura verso le culture di tutto il mondo, che fonde conoscenze tradizionali, innovazione scientifica e creatività. Il cibo è la lingua che consente di conoscere il mondo in profondità, dialogare, scambiare idee, provare curiosità ed empatia per la diversità, sperimentare nuove strade. Strade che pongono al centro il rispetto degli esseri umani e dell’ambiente.

"Tuteliamo la biodiversità come atto di fiducia e cura per il presente e soprattutto per il futuro. La biodiversità è la diversità della vita, dai microrganismi alle varietà vegetali e alle razze animali fino agli ecosistemi e a noi tutti. È la nostra garanzia di adattamento e sopravvivenza. Ma è anche ricchezza sociale. L'educazione al piacere passa da scelte alimentari consapevoli e responsabili ed è il percorso verso una prospettiva di bellezza collettiva in armonia con gli ecosistemi di cui siamo parte», evidenzia Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia. Alla luce di tutto questo, stiamo costruendo, per questo 2026, un percorso ricco di eventi, iniziative e idee.

Eccole a seguire in sintesi.

FEBBRAIO

AGGIUNGI UN LEGUME A TAVOLA: In occasione della Giornata mondiale dei legumi, oltre 100 cuochi dell’Alleanza Slow Food propongono piatti a base di varietà locali e Presìdi per promuovere la biodiversità leguminosa.

SLOW WINE FAIR 2026: A BolognaFiere, tre giorni dedicati al "vino giusto". Oltre 7000 etichette in degustazione e focus su sostenibilità ambientale, equità sociale e rigenerazione dei territori.

MARZO

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE FORESTE: Incontro nazionale della Rete dei Castanicoltori a Filattiera (MS). Un evento per valorizzare la castagna come presidio del territorio e risorsa contro il dissesto idrogeologico.

APRILE

GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA: Slow Food promuove l'agroecologia attraverso i suoi Presìdi, sostenendo un modello agricolo che lavora con la natura per contrastare la crisi climatica e tutelare il suolo.

ANNO INTERNAZIONALE DEI PASCOLI E DEI PASTORI: Masterclass presso la Scuola di Pastorizia di Calascio (AQ) per formare i pastori del futuro, con focus su gestione dei pascoli e benessere animale.

GUIDA AGLI EXTRAVERGINI: Presentazione a Torri del Benaco (VR) della 27ª edizione. La guida premia l'olivicoltura tradizionale e i Presìdi degli olivi secolari, escludendo le colture superintensive.

MAGGIO

DISTINTI SALUMI: A Cagli (PU), una manifestazione dedicata alla norcineria artigianale e ai Presìdi Slow Food, incentrata sulla trasmissione dei saperi e sull'allevamento estensivo.

GUIDA ALLE BIRRE D’ITALIA 2027: Presentazione a Brescia di un volume che recensisce i migliori birrifici italiani, con un premio speciale dedicato alla filiera e all'autoproduzione delle materie prime.

GIUGNO

SLOW FOOD DAY: Il 13 giugno la rete si festeggia in tutta Italia con eventi nelle piazze, nei Mercati della Terra e negli orti per riaffermare il valore del cibo buono, pulito e giusto.

LUGLIO

BUON COMPLEANNO SLOW FOOD ITALIA: Celebrazione del quarantennale della fondazione (26 luglio 1986), ricordando la nascita del movimento guidato da Carlo Petrini.

SETTEMBRE

TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO 2026: A Torino, la 16ª edizione celebra la biodiversità come strumento di pace e futuro. Cinque giorni di mercato, laboratori e conferenze con la rete internazionale.

OTTOBRE

SLOW WINE 2027: A Milano, presentazione della guida dedicata ai vini prodotti senza diserbo chimico. Segue una grande degustazione con centinaia di produttori da tutta Italia.

OSTERIE D’ITALIA 2027: Presentazione a Torino (OGR) della storica guida che segnala i locali custodi della convivialità, della stagionalità e dell'identità gastronomica territoriale.

NOVEMBRE

FESTA ORTI SLOW FOOD: L'11 novembre migliaia di studenti e cittadini celebrano gli orti scolastici e urbani. Il tema dell'anno è l'Arca del Gusto, per salvaguardare i semi e le varietà locali.