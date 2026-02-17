Torna "Itinerari del sacro": a febbraio proposte formative rivolte ai volontari del progetto e a tutti gli appassionati di arte e cultura locale

Diciotto anni per il progetto curato dalle diocesi della Provincia di Cuneo con lo scopo di promuovere il territorio attraverso itinerari tematici, aperture di siti di pertinenza diocesana e coordinamento del volontariato culturale.
Torna “Itinerari del Sacro”, il progetto nato grazie alla sinergia delle diocesi della provincia di Cuneo con lo scopo di promuovere il territorio attraverso itinerari tematici, aperture di siti di pertinenza diocesana e coordinamento del volontariato culturale.
Ogni anno oltre 500 volontari dell’Associazione “Volontari per l’Arte” garantiscono l’apertura ai visitatori de “I Luoghi del Sacro”. Fino al mese di ottobre di ogni anno, con il loro prezioso contributo, chiese, santuari e piccole cappelle si svelano al visitatore, al quale viene offerta l’opportunità di conoscere alcuni dei più interessanti e preziosi tesori di arte sacra della Provincia di Cuneo.
Ai Volontari e a tutti gli appassionati di arte e cultura locale, sono rivolte proposte formative incentrate su molteplici temi legati al culto, al patrimonio e all’arte sacra del territorio di riferimento. Tutti i corsi sono gratuiti e si pongono quale occasione formativa preziosa per coloro che potrebbero essere interessati a far parte del gruppo “Volontari per l’Arte”, al quale - anche quest'anno - sarà possibile prendere parte contattando entro il 30 aprile, i coordinatori di progetto via e mail (associazionevpa@gmail.com).
La programmazione della nuova edizione del progetto porrà inoltre l'accento sulla presenza francescana nel cuneese. Questo aspetto trae spunto dall'Anno Francescano appena inaugurato a livello nazionale. Le diocesi italiane stanno infatti lavorando alla progettazione di numerose iniziative dedicate agli 800 anni dalla morte di San Francesco. E così, in questo tempo di celebrazione, anche le diocesi di Alba, Cuneo-Fossano, Mondovì e Saluzzo, orienteranno le attività degli Itinerari del Sacro 2026 verso la figura del Santo di Assisi.
I CORSI DI FORMAZIONE 2026 | FEBBRAIO E MARZO
DIOCESI DI ALBA |
Martedì 3 marzo ore 21 | online
Per l'ottavo centenario della morte di Francesco: i francescani e le fondazioni albesi
A cura di Carlo Tosco
Lunedì 16 marzo ore 21 | online
Tra le più antiche pievi della diocesi di Alba: Santa Maria a Cortemilia, tra archeologia e arte
A cura di Marianna Ceppa
DIOCESI DI CUNEO-FOSSANO |
Venerdì 20 febbraio ore 15 | Fossano, MAB
Antonino Parentani: dalla Corte Sabauda alla Certosa di Pesio
A cura di Serena d'Italia
Venerdì 27 febbraio ore 15 | Villafalletto
Villafalletto e il suo centro storico
A cura di Alessandro Tonietta
Venerdì 6 marzo ore 15 | Fossano, MAB
Il tappeto e la venerazione della Madonna
A cura di Diana Marcello
Venerdì 13 marzo ore 15 | Fossano, MAB
L'Ufficio ritmico di San Giovenale
A cura di don Davide Pastore
Venerdì 20 marzo ore 15 | Fossano, MAB
Le cappelle campestri nella devozione popolare e istituzionale delle parrocchie
A cura di don Gian Michele Gazzola
Venerdì 27 marzo ore 15 | Fossano
Il cantiere di restauro e consolidamento della torre campanaria del Duomo di Fossano
A cura di Igor Violino e don Davide Pastore
DIOCESI DI MONDOVÌ |
Sabato 28 febbraio | Villanova Mondovì
La figura e il messaggio di San Francesco d'Assisi alla luce della sua esperienza spirituale e religiosa
A cura di don Andrea Rosso
Sabato 7 marzo | Villanova Mondovì
Christine e Thomas. Un amore italiano nella Parigi del '400
A cura di Marco Piccat
Sabato 21 marzo | Villanova Mondovì
Il crocevia delle Langhe: patrimonio storico artistico di Ceva in età moderna (XV-XVIII sec.)
A cura di Francesca Romana Gaia
DIOCESI DI SALUZZO |
Sabato 21 febbraio ore 16 | Saluzzo, Palazzo dei Vescovi
Oddone Pascale e la riscoperta dei Primitivi Piemontesi
A cura di Marco Galateri di Genola
Oddone Pascale, novità e conferme
A cura di Massimiliano Caldera
Venerdì 13 marzo ore 15 | Saluzzo, Palazzo dei Vescovi
Francesco d'Assisi - 1226-2026
A cura di don Federico Riba
Gli Itinerari del Sacro, le aperture de “I Luoghi del Sacro” e le proposte formative gratuite per diventare parte del team Volontari per l’Arte sono attive in tutti i territori delle diocesi di Alba, Cuneo-Fossano, Mondovì, Saluzzo.
Per informazioni generali di progetto è possibile consultare i siti internet delle singole diocesi e seguire l’account Instagram Itinerari del Sacro.
Per maggiori informazioni sulle attività dedicate o a cura dei Volontari per l'Arte scrivere a: associazionevpa@gmail.com.