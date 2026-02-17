Torna "Itinerari del sacro": a febbraio proposte formative rivolte ai volontari del progetto e a tutti gli appassionati di arte e cultura locale

Diciotto anni per il progetto curato dalle diocesi della Provincia di Cuneo con lo scopo di promuovere il territorio attraverso itinerari tematici, aperture di siti di pertinenza diocesana e coordinamento del volontariato culturale.

Torna “Itinerari del Sacro”, il progetto nato grazie alla sinergia delle diocesi della provincia di Cuneo con lo scopo di promuovere il territorio attraverso itinerari tematici, aperture di siti di pertinenza diocesana e coordinamento del volontariato culturale.

Ogni anno oltre 500 volontari dell’Associazione “Volontari per l’Arte” garantiscono l’apertura ai visitatori de “I Luoghi del Sacro”. Fino al mese di ottobre di ogni anno, con il loro prezioso contributo, chiese, santuari e piccole cappelle si svelano al visitatore, al quale viene offerta l’opportunità di conoscere alcuni dei più interessanti e preziosi tesori di arte sacra della Provincia di Cuneo.

Ai Volontari e a tutti gli appassionati di arte e cultura locale, sono rivolte proposte formative incentrate su molteplici temi legati al culto, al patrimonio e all’arte sacra del territorio di riferimento. Tutti i corsi sono gratuiti e si pongono quale occasione formativa preziosa per coloro che potrebbero essere interessati a far parte del gruppo “Volontari per l’Arte”, al quale - anche quest'anno - sarà possibile prendere parte contattando entro il 30 aprile, i coordinatori di progetto via e mail (associazionevpa@gmail.com).

La programmazione della nuova edizione del progetto porrà inoltre l'accento sulla presenza francescana nel cuneese. Questo aspetto trae spunto dall'Anno Francescano appena inaugurato a livello nazionale. Le diocesi italiane stanno infatti lavorando alla progettazione di numerose iniziative dedicate agli 800 anni dalla morte di San Francesco. E così, in questo tempo di celebrazione, anche le diocesi di Alba, Cuneo-Fossano, Mondovì e Saluzzo, orienteranno le attività degli Itinerari del Sacro 2026 verso la figura del Santo di Assisi.

I CORSI DI FORMAZIONE 2026 | FEBBRAIO E MARZO

DIOCESI DI ALBA |

Martedì 3 marzo ore 21 | online

Per l'ottavo centenario della morte di Francesco: i francescani e le fondazioni albesi

A cura di Carlo Tosco

Lunedì 16 marzo ore 21 | online

Tra le più antiche pievi della diocesi di Alba: Santa Maria a Cortemilia, tra archeologia e arte

A cura di Marianna Ceppa

DIOCESI DI CUNEO-FOSSANO |

Venerdì 20 febbraio ore 15 | Fossano, MAB

Antonino Parentani: dalla Corte Sabauda alla Certosa di Pesio

A cura di Serena d'Italia

Venerdì 27 febbraio ore 15 | Villafalletto

Villafalletto e il suo centro storico

A cura di Alessandro Tonietta

Venerdì 6 marzo ore 15 | Fossano, MAB

Il tappeto e la venerazione della Madonna

A cura di Diana Marcello

Venerdì 13 marzo ore 15 | Fossano, MAB

L'Ufficio ritmico di San Giovenale

A cura di don Davide Pastore

Venerdì 20 marzo ore 15 | Fossano, MAB

Le cappelle campestri nella devozione popolare e istituzionale delle parrocchie

A cura di don Gian Michele Gazzola

Venerdì 27 marzo ore 15 | Fossano

Il cantiere di restauro e consolidamento della torre campanaria del Duomo di Fossano

A cura di Igor Violino e don Davide Pastore

DIOCESI DI MONDOVÌ |

Sabato 28 febbraio | Villanova Mondovì

La figura e il messaggio di San Francesco d'Assisi alla luce della sua esperienza spirituale e religiosa

A cura di don Andrea Rosso

Sabato 7 marzo | Villanova Mondovì

Christine e Thomas. Un amore italiano nella Parigi del '400

A cura di Marco Piccat

Sabato 21 marzo | Villanova Mondovì

Il crocevia delle Langhe: patrimonio storico artistico di Ceva in età moderna (XV-XVIII sec.)

A cura di Francesca Romana Gaia

DIOCESI DI SALUZZO |

Sabato 21 febbraio ore 16 | Saluzzo, Palazzo dei Vescovi

Oddone Pascale e la riscoperta dei Primitivi Piemontesi

A cura di Marco Galateri di Genola

Oddone Pascale, novità e conferme

A cura di Massimiliano Caldera

Venerdì 13 marzo ore 15 | Saluzzo, Palazzo dei Vescovi

Francesco d'Assisi - 1226-2026

A cura di don Federico Riba

Gli Itinerari del Sacro, le aperture de “I Luoghi del Sacro” e le proposte formative gratuite per diventare parte del team Volontari per l’Arte sono attive in tutti i territori delle diocesi di Alba, Cuneo-Fossano, Mondovì, Saluzzo.

Per informazioni generali di progetto è possibile consultare i siti internet delle singole diocesi e seguire l’account Instagram Itinerari del Sacro.

Per maggiori informazioni sulle attività dedicate o a cura dei Volontari per l'Arte scrivere a: associazionevpa@gmail.com.