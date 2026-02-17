A Barge partiti i Gruppi di Cammino tra salute, socialità e movimento per tutti

Sono partiti la scorsa settimana a Barge i Gruppi di Cammino promossi dall’Asl Cn1, un’iniziativa che unisce prevenzione sanitaria, socialità e valorizzazione del territorio. Il progetto rappresenta un’azione strategica non solo dal punto di vista della salute, ma anche per favorire le reti sociali, incentivare la mobilità attiva e riscoprire l’ambiente locale.

L’amministrazione comunale di Barge ha aderito all’iniziativa favorendo la nascita del gruppo sul territorio bargese.

Le camminate si svolgono a cadenza settimanale il lunedì dalle 14,30 alle 15,30, lungo le vie della città, e sono aperte a tutti e senza obbligo di preiscrizione, con ritrovo davanti alla biblioteca comunale “Michele Ginotta” in via Monviso 1.

Durante gli incontri sarà sempre garantita la presenza degli infermieri dell’Asl Cn1 a supporto dei partecipanti.

Il primo appuntamento ha registrato un’ottima partecipazione, con ben 65 persone presenti, accompagnate dal personale sanitario.

All’iniziativa ha preso parte anche l’assessore alla Cultura Monica Veglia.