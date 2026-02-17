 / Attualità

Attualità | 17 febbraio 2026, 19:38

A Barge partiti i Gruppi di Cammino tra salute, socialità e movimento per tutti

L’appuntamento promosso da Asl Cn1 con 65 partecipanti. Le camminate sono in programma ogni lunedì pomeriggio con ritrovo davanti alla biblioteca comunale

Il gruppo di cammino di Barge

Sono partiti la scorsa settimana a Barge i Gruppi di Cammino promossi dall’Asl Cn1, un’iniziativa che unisce prevenzione sanitaria, socialità e valorizzazione del territorio. Il progetto rappresenta un’azione strategica non solo dal punto di vista della salute, ma anche per favorire le reti sociali, incentivare la mobilità attiva e riscoprire l’ambiente locale.

L’amministrazione comunale di Barge ha aderito all’iniziativa favorendo la nascita del gruppo sul territorio bargese.

Le camminate si svolgono a cadenza settimanale il lunedì dalle 14,30 alle 15,30, lungo le vie della città, e sono aperte a tutti e senza obbligo di preiscrizione, con ritrovo davanti alla biblioteca comunale “Michele Ginotta” in via Monviso 1.

Durante gli incontri sarà sempre garantita la presenza degli infermieri dell’Asl Cn1 a supporto dei partecipanti.

Il primo appuntamento ha registrato un’ottima partecipazione, con ben 65 persone presenti, accompagnate dal personale sanitario.

All’iniziativa ha preso parte anche l’assessore alla Cultura Monica Veglia.

