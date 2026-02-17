Ostana celebra la Giornata internazionale della lingua madre

Ostana si prepara a celebrare la Giornata internazionale della lingua madre, istituita dall’Unesco nel 1999, con una mattinata di incontri e approfondimenti dedicati al valore delle lingue e delle identità culturali.

L’appuntamento è per sabato 21 febbraio, a partire dalle ore 9, nell’aula consiliare del Municipio in piazza Caduti della Libertà.

A introdurre e moderare gli interventi sarà Valter Giuliano, giornalista e consigliere comunale di Ostana.

La giornata saranno i saluti istituzionali del sindaco di Ostana Giacomo Lombardo, anche presidente della Chambra d’Oc, con un intervento dal titolo “Perché a Ostana si parla così”, dedicato all’importanza delle lingue madri e al loro ruolo nella vita delle comunità.

Alle 9,30 Rosella Pellerino, direttrice di Espaci Occitan, proporrà una riflessione sulla storia e sulla vitalità della lingua occitana, portando l’esperienza di un lavoro culturale profondamente radicato nel territorio. Seguirà alle 10 l’intervento di Francesco Candido, già responsabile del Servizio minoranze linguistiche della Provincia di Torino, che guiderà il pubblico in un viaggio tra usi e costumi degli Arbëresh d’Italia, ampliando lo sguardo sulle altre minoranze linguistiche presenti nel Paese.

Alle 10,30 Vincenzo Cucci, presidente di Vatra Arbëresh, affronterà il tema della lingua madre arbëresh e dell’importanza dei dizionari per la tutela e la trasmissione di questo patrimonio linguistico. La mattinata proseguirà alle 11 con la presentazione del film storico “Valadas Ousitanes”, realizzato alla fine del secolo scorso da Diego Anghilante e Fredo Valla, che sarà introdotto dallo stesso Valla.

L’iniziativa si concluderà alle 12 con una discussione finale a cui potrà partecipare il pubblico.

Ingresso libero.