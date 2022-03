A Mondovì un incontro dedicato ai cambiamenti climatici

La sesta edizione del Convegno G. B. Beccaria, organizzato dal Liceo Vasco – Beccaria – Govone di Mondovì, si svolgerà il 25 e il 26 marzo e sarà dedicata all’attualissimo e urgente tema dei cambiamenti climatici, che verrà trattato dal punto di vista scientifico e umanistico, con sguardo globale da un lato e attenzione ai problemi locali dall’altro. Il programma – consultabile dettagliatamente sul portale del Liceo – si articolerà in parte on line e in parte in presenza, e si avvarrà di prestigiosi esponenti del panorama universitario e culturale nazionale. Nel pomeriggio di venerdì 25, in videoconferenza, interverrà la prof.ssa Rossana Valenti, docente di Didattica del latino presso l’Università “Federico II” di Napoli. Sabato, a partire dalle 9,30 presso l’Aula Magna del Politecnico di Mondovì, sarà la volta del prof. Antonello Pasini - primo ricercatore dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR, docente di Fisica del clima all'Università Roma Tre e autore di diversi saggi scientifici tra cui “L’equazione dei disatri” - e della prof.ssa Elisa Palazzi, docente del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Torino - fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre.

Presso la sede del Liceo, il pomeriggio del sabato - aperto al pubblico - prevede, dalle ore 15 alle ore 17, la visita alla Cappella di Nostra Donna e alle esposizioni del Mubec, a cui seguiranno nella sala del Centro Studi Monregalesi, un momento dedicato alla memoria del prof. Carlo Bongioanni, a cura del prof. Cesare Morandini, e le due ultime conferenze del convegno. Concluderà i lavori la dott.ssa Naturalista Erika Chiecchio, Istruttore tecnico presso Aree Protette Alpi Marittime.

Un ringraziamento particolare va alle sezioni dell’Inner Wheel e del Rotary Club di Mondovì e al Relais La Meridiana di Vicoforte per la fattiva collaborazione.