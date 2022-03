Consegnato il logo del Distretto urbano del commercio di Busca

Ieri a Torino l’assessore alle Attività produttive, Diego Bressi, ha ritirato, dalle mani della assessora regionale al Commercio, Vittoria Poggio, il logo del Distretto urbano del commercio di Busca coniato dalla Regione per i 77 distretti istituiti in Piemonte.



Nella foto a lato Bressi, il secondo da sinistra, è con Marco Manfrinato, manager del Distretto di Busca e direttore di Confcommercio Cuneo, e con la assessore Poggio e gli assessori al Commercio di Cuneo, Caraglio e Borgo San Dalmazzo.



Il Comune e Confcommercio imprese per l'Italia di Cuneo lavorano insieme nella realizzazione del Distretto, continuando così un percorso nato anni fa con la stesura e realizzazione di diversi piani di rigenerazione urbana.



"Ora, ripartendo dall’analisi dell’attuale tessuto imprenditoriale di Busca e Valmala – dice l’assessore Bressi - l’obiettivo è proporre, insieme con le capacità professionali messe a disposizione da Confcommercio, iniziative utili alla promozione commerciale e per il potenziamento del settore turistico, tenendo conto anche degli impatti subiti dal settore in seguito all’emergenza sanitaria ancora in corso. Dall’avvio del Distretto di Busca, nella scorsa estate, abbiamo dato vita a un corso di formazione degli operatori commerciali, artigianali, agricoli e a diversi tavoli di lavoro e incontri con le categorie produttive. E’ l’avvio di un progetto, finanziato dalla Regione, che guarda al futuro del nostro territorio e che vuole coinvolgere tutte le realtà commerciali e ricettive ed anche produttive e associative che hanno sede nel comune”.