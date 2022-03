L’ultimo saluto a Teresina della storica pellicceria Morero di Saluzzo

In duomo, questa mattina martedì 22 marzo, i funerali di Teresina Romano vedova Morero. Aveva 82 anni ed è stata con il marito Dante, deceduto nel 2014, la fondatrice della storica Pellicceria Morero, aperta a Saluzzo nel l965 come laboratorio artigianale, prima in corso Roma 4 e poi in piazza Garibaldi.

Teresina, saluzzese d’origine, classe 1939 che prima del matrimonio lavorava alla Minerva Medica, si è fatta apprezzare per la professionalità, gentilezza e gusto per il bello.

“Era sempre sorridente e gioviale con le clienti e per più di 35 anni ha consigliato migliaia di donne creando modelli esclusivi” ricordano di lei.

Venti anni fa aveva lasciato la professione per fare la nonna a tempo pieno.

Lascia, con le rispettive famiglie, la figlia Fabrizia e il figlio Roberto che continua l’attività di pellicceria a cui ha aggiunto articoli di pelletteria nel negozio, traferito nel 1990, in corso Italia.

Le offerte raccolte in sua memoria saranno devolute alla Casa di riposo Maero di Manta.