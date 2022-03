Scooterista morì un anno dopo l'incidente: automobilista a processo

È iniziato al tribunale di Cuneo l’istruttoria dibattimentale relativa all’incidente stradale, verificatosi nel settembre 2018 in via Torino a Mondovì, che avrebbe causato la morte di Vincenzo Mondino, scooterista 71enne. Alla guida dell’auto, una Panda, la conducente E.G., ora imputata di omicidio stradale.

L’iniziale archiviazione presentata dalla procura è stata respinta con un'ordinanza da parte del giudice per l’udienza preliminare, che ha disposto alla Procura di richiedere il rinvio a giudizio della conducente.

Dopo un anno di ricovero ospedaliero al Cto di Torino, Mondino venne traferito alla residenza Sant’Antonio di Cuneo dove si spense poco dopo. L’uomo, come spiegato dal genero, visse un calvario: «Era completamente paralizzato ma lucido, è stato per lui un vero calvario. Io e mia moglie abbiamo vissuto un inferno, lui peggiorava giorno dopo giorno e non potevamo fare nulla».

In aula hanno sfilato i parenti della vittima, riferendo al giudice la dinamica del sinistro a loro volta appresa dall’uomo: parrebbe che due auto avevano superato un veicolo fermo, la Panda della conducente, e che poi questo si fosse messo in moto tagliandogli la strada.

Ad intervenire sul posto dopo la chiamata del 118 e ad effettuare i rilievi, un carabiniere: «L’avantreno della Fiat Panda erra leggermente spostato verso sinistra. Non c’erano le quattro frecce accese. In quel punto non è consentito il sorpasso e dieci metri più avanti è presente uno spiazzo per la sosta. La vettura presentava una rigatura sul paraurti posteriore sinistro, nessun segno sulla fiancata. Lo scooterista indossava il casco, me lo consegnarono gli operatori del 118».

A carico entrambi i guidatori vennero contestate violazioni del codice della strada. Alla conducente E.G., una contravvenzione relativa alla fermata e al rallentamento della circolazione. Lo scooterista, invece, venne sanzionato per il mancato rispetto della distanza di sicurezza. «Tenendo contro delle dimensioni della Panda, c’era spazio a sufficienza per il sorpasso senza che si oltrepassasse la linea di mezzaria -ha proseguito il carabiniere-. Ciò significa che l’uomo avrebbe potuto superare senza invadere la corsia di marcia opposta. Le condizioni di Mondino erano già molto gravi, ma mi disse che non si era accorto del veicolo fermo e l’aveva tamponato».