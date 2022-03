Bacco&Orfeo torna a Bra e ad Alba con un doppio appuntamento

Domenica 27 marzo la rassegna Bacco&Orfeo ospiterà alle ore 11 presso la Chiesa di San Giuseppe di Alba il trio d'archi Beux Arts, formato dal violinista Joaquin Palomares con David Fons alla viola e David Apellaniz al violoncello, tutti affermati anche in ambito solistico e vincitori di premi in concorsi internazionali. Al Trio, che viene dalla Spagna, si unirà il pianista italiano Andrea Rucli, apprezzato camerista e docente al Conservatorio di Trieste, per interpretare insieme un’autentica rarità: l’incompiuto Quartetto in la minore, l’unico lavoro cameristico esclusivamente strumentale che ci rimane di Gustav Mahler, scritto in età giovanile e riscoperto solo mezzo secolo dopo la morte del compositore. Saranno quindi le note dell’intensa opus 25 di Brahms a completare la mattinata albese.

Come di consueto, al pomeriggio ci si sposterà a Bra, dove alle ore 16.30 nella Chiesa di Santa Chiara si esibirà il Duo Mozart, con il violinista Giulio Maria Mennitti, medaglia d’oro al merito artistico della Norman Academy di Roma, insieme al pianista Ippazio Ponzetta, applaudito nelle maggiori sale concertistiche del mondo. Il programma seguirà un ordine cronologico attraverso capolavori sonatistici di Mozart e Beethoven per approdare allo spartito che César Franck scrisse per il celebre virtuoso del violino Eugène Ysaÿe quale regalo di nozze.

L’ingresso ai concerti sarà garantito preferenzialmente attraverso prevendita online o all’ingresso il giorno stesso in caso di disponibilità, si consiglia la prenotazione. In caso di rinuncia, si richiede di segnalarla tempestivamente a simona.dellavalle@smcm.it, per poter accogliere altri spettatori interessati o in lista d’attesa.

Per costi e informazioni scrivere a info@albamusicfestival.com o consultare il sito www.albamusicfestival.com. Per altre informazioni chiamare il +39.0173.362408.