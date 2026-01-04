Al Cai di Alba una serata dedicata al Parco Nazionale del Pollino

Il Parco Nazionale del Pollino è il tema della serata organizzata dal Cai Alba per venerdì 9 gennaio.

L’appuntamento è alle ore 21 presso la sede di piazza Cristo Re 5.

Il parco calabrese, il più grande d'Italia, si estende tra Basilicata e Calabria, tra i mari Tirreno e Ionio, ed è un'area di straordinaria bellezza selvaggia, famosa per i suoi massicci montuosi (come la Serra Dolcedorme, vetta più alta dell'Appennino meridionale, il Pino Loricato (simbolo del parco), le gole profonde, le faggete secolari e una ricca biodiversità. Offre paesaggi mozzafiato, geodiversità unica (geoparco Unesco), tracce archeologiche e borghi medievali, con attività all'aria aperta come trekking, rafting e mountain bike.

A presentare la serata con foto e video saranno la guida Luigi Perrone e il ristoratore Enrico De Luca.

Ingresso libero.