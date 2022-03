Cuneo spegne le luci cittadine per “Earth Hour”

Il prossimo sarà un week-end all’insegna del risparmio energetico, per dare un importante segnale di sostenibilità, a cui il Comune di Cuneo non mancherà di aderire.

Sabato 26 marzo si svolgerà infatti la quattordicesima edizione di “Earth Hour”, l’Ora della Terra, che costituisce il più grande evento globale su questo tema, promossa dal WWF, quale momento di mobilitazione rispetto ai cambiamenti climatici, sostenuto e patrocinato dall’ANCI. Quella sera tra le 20.30 e le 21.30 le luci di tutto il mondo si spegneranno per un’ora, per testimoniare l’urgenza e la necessità di contrastare ed arrestare il cambiamento climatico.

Earth Hour, l’Ora della Terra, è una mobilitazione globale che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro più sicuro, giusto e sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico. Anche un gesto apparentemente semplice, come spegnere la luce, è un contributo ad un futuro di benessere per le persone e per il Pianeta.





Come ormai da molti anni, il Comune di Cuneo aderisce all’iniziativa, al fine di informare, sensibilizzare e stimolare la partecipazione individuale a buone pratiche utili per risparmiare energia e diminuire le emissioni di gas climalteranti. L’idea è quella di sensibilizzare attraverso un gesto simbolico, quello di spegnere alcuni importanti monumenti o luci cittadine, a cui da qualche anno viene affiancato l’invito ad accendere, laddove possibile, luci “pulite”, facendo ricorso a fonti rinnovabili e sistemi intelligenti di illuminazione. Come già negli anni scorsi, anche quest’anno il “silenzio energetico” coinvolgerà simbolicamente le piazze principali di tutta Italia.