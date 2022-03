Padre e figlia muoiono nell’auto finita fuori strada a Saluzzo

Tragico incidente nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 24 marzo, fuori dall'abitato del comune di Saluzzo, in via dei Romani, sulla Strada provinciale 589 al "bivio Cardè" con la Sp 29.

Stando alle prime informazioni il veicolo sarebbe uscito fuori dalla carreggiata autonomamente. Sarà la Polizia Locale di Saluzzo, intervenuta in loco per i rilievi del caso insieme ai Carabinieri del locale Comando per la gestione della viabilità, a ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

All'interno del veicolo due persone, un uomo di 88 anni e la figlia 58enne. Per liberare i feriti sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco di Saluzzo. Immediati i soccorsi dell'equipe medico sanitario del 118 giunti sul posto con eliambulanza e medicalizzata. I tentativi di rianimazione sarebbero stati vani. Secondo quanto riporta l'ufficio stampa dell'Asl Cn1 entrambi sarebbero deceduti.

AGGIORNAMENTO ORE 16,15: i deceduti sono B.A. di 88 anni e la figlia dell'uomo, N.A., di 58 anni.