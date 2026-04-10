Manta, la Biblioteca Civica cerca volontari per rafforzare le attività culturali

La biblioteca civica di Manta lancia un appello alla cittadinanza e apre le porte a nuovi volontari, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più persone nella vita culturale del paese. Un’iniziativa che punta a rendere la biblioteca un luogo ancora più vivo, inclusivo e partecipato.

“Non sono richieste competenze specifiche per aderire – spiegano dal Comune - ciò che conta è la curiosità, la puntualità e la disponibilità a collaborare in un ambiente dinamico e accogliente. I volontari avranno l’opportunità di contribuire concretamente alle attività della biblioteca, supportando l’organizzazione di eventi, la gestione degli spazi e l’accoglienza degli utenti.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio volto a valorizzare la biblioteca come punto di riferimento culturale per tutte le fasce d’età, capace di rispondere ai bisogni del paese e di promuovere momenti di incontro e crescita condivisa”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la biblioteca inviando una mail a biblioteca@comunemanta.it o telefonando al numero 0175-85205 (interno 1) oppure recandosi direttamente in biblioteca negli orari di apertura.