Rinvenuta una statua cinquecentesca nella Chiesa di San Giovanni a Saluzzo

Durante gli interventi di restauro che hanno interessato la Chiesa di San Giovanni a Saluzzo, è stata rinvenuta una statua cinquecentesca di particolare pregio storico ed artistico che appartiene ad un insieme composto in totale da nove elementi, attualmente custoditi nelle sale del Palazzo dei Vescovi di Saluzzo. Le nove figure costituivano originariamente un “Apostolato”, ossia un gruppo di dodici apostoli capeggiati dalla statua del Signore.

Si riteneva che la statua fosse stata sottratta dalla Chiesa di San Giovanni tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso; attualmente la statua è in fase di recupero sotto la direzione della Soprintendenza e dello storico dell’arte Massimiliano Caldera, in collaborazione con l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Saluzzo diretto dalla dott.ssa Sonia Damiano. È in corso di valutazione l’eventualità di ricollocare l’insieme nella Chiesa di San Giovanni, che avverrà in ogni caso a seguito del potenziamento del sistema di videosorveglianza all’interno della struttura.

La notizia del ritrovamento della scultura è stata resa pubblica durante la presentazione dei lavori di restauro della Chiesa di San Giovanni e del coro ligneo medievale avvenuta lo scorso sabato 28 marzo.

Gli interventi di restauro e messa in sicurezza sismica che hanno interessato la Chiesa di San Giovanni sono stati realizzati con fondi assegnati dal Ministero della Cultura e finanziati dall’Unione Europea NextGenerationEU, per un importo complessivo di 1.725.000 euro.