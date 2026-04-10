Revello, la Banda celebra la primavera con un viaggio musicale tra gli anni ’70 e ’80

Sarà una serata all’insegna della musica e dei ricordi quella in programma sabato 11 aprile alle 21, nel Bocciodromo di Revello, dove la Banda musicale del paese darà vita al tradizionale “Concerto di Primavera”, giunto alla sua ventiduesima edizione.

Il repertorio proposto accompagnerà il pubblico in un vero e proprio viaggio tra i grandi successi della musica dance e leggera italiana e internazionale, con particolare attenzione agli anni ’70 e ai primi anni ’80. Un percorso sonoro che valorizzerà l’anima orchestrale della banda, capace di reinterpretare con originalità brani che hanno fatto la storia.

In scaletta non mancheranno celebri pezzi dei Queen, così come iconiche colonne sonore cinematografiche come “Staying Alive” da La Febbre del Sabato Sera e le atmosfere di Dirty Dancing. Spazio anche a intramontabili hit dance come “Don’t Let Me Be Misunderstood” e “Sunny”, senza dimenticare i grandi classici italiani firmati da Mia Martini e dai Ricchi e Poveri.

Ospite speciale della serata sarà la cantante professionista Lorenza Giusiano, artista originaria del territorio, corista e insegnante di canto. Nel suo percorso artistico vanta importanti esperienze nel panorama pop e rock, tra cui la collaborazione con la cantautrice Levante. Giusiano è inoltre fondatrice di uno studio dedicato alla formazione vocale e ha partecipato in passato alle selezioni di X Factor.

Accanto ai musicisti più esperti, saliranno sul palco anche gli 11 giovani allievi che hanno preso parte al progetto musicale avviato dalla Banda nel gennaio 2025. Un percorso formativo iniziato tra i banchi di scuola e proseguito con lo studio degli strumenti, che culminerà proprio in questa occasione con il loro primo Concerto di Primavera.