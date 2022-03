Luca Conta è il nuovo coordinatore di ANCI Giovani Piemonte

Classe 1990, agrotecnico e viticoltore nell'azienda di famiglia, Conta entra a far parte per la prima volta della grande famiglia dell'ANCI. Eletto a maggioranza, ha raccolto il 61% dei voti contro il 37% dell'altro candidato, Giovanni Crosetto, in un'assemblea che ha registrato un'ottima partecipazione di giovani amministratori piemontesi. Ben 158 gli under 35 che hanno preso parte all'evento, svoltosi in modalità virtuale a causa delle restrizioni imposte dal Covid.