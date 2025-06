Tutto pronto per la diciassettesima edizione di “Magliano sotto le stelle” 'in salsa solidale'

Ci sono ancora alcuni posti prenotabili per “Magliano sotto le stelle” manifestazione eno-gastronomica che si svolgerà il prossimo sabato 21 giugno nel Castello di Magliano Alfieri.

Organizzata dall’associazione culturale “Amici del Castello Alfieri” in collaborazione con Comune, Protezione Civile, Pro Loco di Magliano Alfieri e di Cornale e del Gruppo Alpini, la serata prenderà il via alle 18 con le visite al Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio, per entrare nel vivo alle ore 19 con cena e degustazione di vini.

Menu fisso al prezzo di 40 euro con servizio self-service e posto a sedere garantito nella splendida cornice del castello e del vicino parco.

La cena è finalizzata a una raccolta fondi per creare 2 premi di Laurea da 500 euro cadauno, che verranno gestiti e assegnati dall’Università di Agraria di Grugliasco a favore di ragazzi del Roero, Langa e Astigiano.

Gli organizzatori ringraziano gli amici produttori di Bollicine di Langa, Alta Langa, Roero, Astigiano e di Valdobbiadene, e i viticoltori del Roero, del Barbaresco, del Barolo e dell’Astigiano che hanno aderito alla manifestazione.

Per info stellemagliano@amicicastelloalfieri.org

Prevendita e prenotazioni: 329 95 47 846 – 339 59 21 636 – 335 56 52 312.