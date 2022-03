Aggressione alla troupe Mediaset a Cuneo: condannata la coppia in abbreviato

Rancourt Dainet Cruz e Micol Wuitnei Ballatore, imputati al tribunale di Cuneo, stamane sono stati giudicati con rito abbreviato, in seguito all’episodio accaduto l’aprile scorso, in corso IV Novembre a Cuneo. Qui, una troupe Mediaset, che stava effettuando un servizio per la trasmissione “Fuori dal Coro”, è stata aggredita dal 30enne di origine cubane, Cruz, che armato di catena ha colpito la giornalista Carmela La Gatta e sfondato il vetro dell’auto di servizio.

Rancourt Dainet Cruz è stato condannati per lesioni, minacce (accuse aggravate), danneggiamento e violenza privata a 7 mesi e 10 giorni di reclusione. Micol Wujtney Ballatore, imputata di minacce, a 6 mesi di reclusione, pena sospesa.

A costituirsi parte civile, la giornalista Carmela La Gatta a cui gli imputati dovranno risarcire anche 10mila euro di danni.

La giornalista stava per avvicinare la compagna dell’uomo, Micol Wujtney Ballatore, per intervistarla sul tema “ladri di case”, quando è intervenuto Cruz che ha iniziato a minacciare e colpire l’inviata alle braccia e alle gambe.