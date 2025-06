Incendio nella notte a una cascina abbandonata a Savigliano

Sono state al lavoro un paio d'ore circa le squadre dei vigili del fuoco dei volontari di Saluzzo e dei permanenti di Saluzzo questa notte, dopo l'1.30.



A prendere fuoco una parte di una cascina abbandonata, probabilmente utilizzata come deposito di svariati articoli, in strada Maresco a Savigliano.



I vigili del fuoco hanno quindi prima contenuro il propagarsi delle fiamme e poi eseguito la messa in sicurezza dell'area. Poche stanza sono state coinvolte dall'incendio, salvando il resto della struttura senza particolari conseguenze.