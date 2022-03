UNA accresce la propria presenza sui vari territori nazionali

Il programma delle Consulte Territoriali di UNA - Aziende della comunicazione unite - non conosce sosta e, dopo un 2021 di crescita, si pone obiettivi sempre più ambiziosi per l’anno in corso delineati da principi chiave quali organizzazione, rappresentanza, crescita, valore e gioia.

Un programma che per il triennio 2022-2024 ha in serbo molte novità ma in continuità con il passato, in luce anche alla recente conferma di Michele Cornetto nel Ruolo di Rappresentante della Consulta Territoriale e – di fatto – primo Consigliere a entrare a far parte del nuovo Consiglio che verrà istituito con le elezioni del 30 marzo.

Ruolo di Cornetto sarà dare voce alle varie Consulte Territoriali di UNA che presidiano, ad oggi, 8 aree geografiche dello Stivale. Nel dettaglio:

· TERRITORIALE NORD OVEST – rappresentata dalla neo-eletta SERENA FASANO di Instant Love

· TERRITORIALE LOMBARDIA – rappresentata da ANDREA PORETTI di Cepar

· TERRITORIALE TRIVENETO – rappresentata da FEDERICO FRASSON di FKDesign

· TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA E MARCHE – rappresentata da LORIS ZANELLI di Publione

· TERRITORIALE LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO – rappresentata da MASSIMO ROMANO di Spencer & Lewis

· TERRITORIALE TOSCANA – rappresentata da FRANCESCO SANI di Sidebloom

· TERRITORIALE SICILIA – rappresentata da ALBERTO GANGE di Albe Media

· TERRITORIALE CAMPANIA – rappresentata dal neo-eletto BRUNO SPARANDEO di Yolo Plus

A queste se ne aggiungeranno altre 4 nel corso dell’anno per estendere ancora maggiormente la presenza territoriale.

Al crescere dell’Associazione, il valore strategico della capillarità sui territori conferma la sua valenza e si esplicita in programmi e azioni volti a migliorare il rapporto centro-periferie, favorire gli scambi tra territori, incentivare le relazioni con gli organi istituzionali, migliorare il dialogo e i rapporti con scuole e università, promuovere eventi e training locali oltre a stimolare il senso di appartenenza e il networking. Un percorso solamente iniziato e che prevede un importante consolidamento nel corso del prossimo triennio.

“I territori rappresentano oggi per UNA un asset strategico irrinunciabile: il lavoro che è stato impostato in questo primo triennio li ha portati ad avere un ruolo da protagonisti all'interno di UNA. Lavoro che dovrà continuare a essere sviluppato nel segno della crescita, del senso di appartenenza e della gioia di contribuire allo sviluppo dell’Associazione: la rappresentatività e l'organizzazione di UNA dovranno continuare a crescere anche a livello territoriale, per cogliere tutte le opportunità e includere tutte le diversità del nostro mercato. Sono orgoglioso del lavoro che in questo primo mandato è stato portato avanti da tutta la squadra dei delegati territoriali, squadra a cui va un grande grazie per la conferma del mio ruolo” dichiara Michele Cornetto, Rappresentante della Consulta Territoriale di UNA.

UNA

UNA, Aziende delle Comunicazione Unite, nasce nel 2019 per incorporazione di ASSOCOM e UNICOM. Obiettivo di UNA è rappresentare una nuova, innovativa e unica realtà in grado di rispondere alle ultime esigenze di un mercato sempre più ricco e in fermento. Un progetto importante per dare vita ad una realtà completamente nuova e fortemente diversificata. Attualmente conta circa 180 aziende associate operanti in tutta Italia provenienti dal mondo delle agenzie creative e del digital, delle agenzie di relazioni pubbliche, dei centri media, degli eventi, del mondo retail. All’interno dell’Associazione vivono HUB specifici per assicurare tavoli di lavoro verticali e condivisioni di best practice. UNA è socia in tutte le Audi, è iscritta all’EACA (Associazione Europea delle Imprese di Comunicazione) e a ICCO (International Communications Consultancy Organisation), è socia fondatrice di Pubblicità Progresso ed è socia dello IAP (Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria).