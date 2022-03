Al San Paolo di Cuneo ripartono le Officine Creative de La Boa

Dopo alcuni mesi di pausa nel periodo invernale ritornano le Officine Creative, il presidio educativo e di comunità nel quartiere San Paolo. L’appuntamento è per mercoledì 30 marzo dalle ore 16.30 alle 18, presso lo spazio antistante il centro commerciale (lato ex banca, verso i giardini).



Cosa sono le officine creative? Uno spazio aperto a tutt* i cittadin*, di ogni età; uno spazio in cui trovi gli educatori della Boa e del progetto il Cerchio Allargato, per giocare e chiacchierare; uno spazio con giochi, tavoli, materiale creativo per dare spazio alla fantasia e alla vita di quartiere, finalmente; un presidio permanente, che ogni mercoledì troverarai sempre nello stesso posto e negli stessi orari; uno spazio in cui portare idee, bisogni e conoscere quello che accade nel quartiere.



L’equipe degli educatori è inoltre al lavoro con l’analisi dei questionari in cui hanno chiesto un parere ai cittadini sulle iniziative che vorrebbero vedere realizzate nel quartiere. Tante sono le proposte finora arrivate, che coinvolgeranno da piazza Biancani, al centro commerciale, all’anfiteatro. Se non hai ancora dato a tua opinione, PUOI FARLO QUI.



Per informazioni contattaci: Elena Barberis (cooperativa Emmanuele) cell 388117 8400 sanpaolo-cuneonuova@laboacuneo.it.