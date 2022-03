A Rocca de' Baldi scatta l'operazione pulizia contro l'abbandono rifiuti in paese

L'idea è di Ilaria Fontana , una assidui "podisti" del territorio, che ha pensato l'iniziativa coinvolgendo le scuole, da sempre molto sensibili al tema dell'ambiente, il Comune per gli aspetti logistici e le Associazioni del territorio che coordineranno le squadre pronte all'opera.

Come rimediare? Con "l'operazione pulizia".

Il territorio del Comune di Rocca de' Baldi è ricco di percorsi ciclo-pedonali, molto frequentati dagli amanti delle sport in mezzo alla natura, ma attraversati purtroppo, anche da incivili che abbandonano rifiuti lungo i cigli stradali.

L'appuntamento è fissato per sabato 2 aprile, il ritrovo è alle ore 14 nella piazza principale di ogni frazione per organizzarsi in gruppo e sparpagliarsi lungo strade e sentieri che maggiormente vengono colpite dall'abbandono di rifiuti. A oggi sono circa un centinaio le persone che hanno manifestato la propria adesione.